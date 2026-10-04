NTF की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, देशभर में 3542 छात्रों ने छोड़ी दी IIT की पढ़ाई

IIT Indore: साल 2018 से 2023 के बीच देश के आइआइटी में एससी-एसटी, ओबीसी वर्ग के 3542 विद्यार्थियों ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। इन आंकड़ों के बीच एमपी में इंदौर आइआइटी में सुखद पहलू यह है कि यहां विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। नेशनल टास्क फोर्स (एनटीएफ) की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में 2333 विद्यार्थी थे। 2025-26 में अगस्त तक 3385 हो गए। हालांकि इसे ड्रॉपआउट नहीं होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। आइआइटी इंदौर के पुराने संसदीय रिकॉर्ड में 50 ड्रॉपआउट थे। इनमें 6 एससी, 3 एसटी और 8 ओबीसी थे।