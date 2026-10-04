4 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

NTF की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, देशभर में 3542 छात्रों ने छोड़ी दी IIT की पढ़ाई

IIT Indore: आईआईटी इंदौर में चार साल में छात्र संख्या 45% बढ़ी, जो संस्थान के विस्तार का संकेत है। हालांकि, ड्रॉपआउट रोकने के लिए अकादमिक सहायता, काउंसलिंग और समय पर छात्र सहायता व्यवस्था मजबूत करना जरूरी है।
2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Oct 04, 2026

इंदौर आइआइटी, (Photo Source - Patrika)

इंदौर आइआइटी, (Photo Source - Patrika)

IIT Indore: साल 2018 से 2023 के बीच देश के आइआइटी में एससी-एसटी, ओबीसी वर्ग के 3542 विद्यार्थियों ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। इन आंकड़ों के बीच एमपी में इंदौर आइआइटी में सुखद पहलू यह है कि यहां विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। नेशनल टास्क फोर्स (एनटीएफ) की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में 2333 विद्यार्थी थे। 2025-26 में अगस्त तक 3385 हो गए। हालांकि इसे ड्रॉपआउट नहीं होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। आइआइटी इंदौर के पुराने संसदीय रिकॉर्ड में 50 ड्रॉपआउट थे। इनमें 6 एससी, 3 एसटी और 8 ओबीसी थे।

यह रिकॉर्ड एनटीएफ की 2018-23 वाली राष्ट्रीय अवधि से अलग संदर्भ का है, इसलिए दोनों आंकड़ों की तुलना संभव नहीं। सरकार के बताए गए कारणों में दूसरे संस्थान या विभाग में प्रवेश मिलना, व्यक्तिगत कारण और अन्य परिस्थितियां हैं। आइआइटी इंदौर के पीआरओ प्रो. सुनील कुमार के अनुसार इंदौर आइआइटी छात्रों की संख्या बढ़ाना संस्थान के विस्तार की तस्वीर पेश कर रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहां से ड्रॉपआउट न हो।

चार साल में 45 फीसदी बढ़ा छात्र आधार

आइआइटी इंदौर में 2022-23 में 2333 विद्यार्थी थे। अगस्त 2023-24 तक संख्या 2810, अगस्त 2024-25 में 3140 और अगस्त 2025-26 में 3385 हो गई। यानी, 2022-23 की तुलना 2025-26 में 1052 विद्यार्थी (45%) अधिक हैं। इंदौर में छात्रों की संख्या बढ़ना स्थानीय स्तर पर सकारात्मक संकेत है। हालांकि, निष्कर्ष यह नहीं निकाला जा सकता कि संस्थान में ड्रॉपआउट नहीं है।

इंदौर में इतने ड्रॉप आउट

03 -एसटी
06- एससी
08 ओबीसी
17- एससी, एसटी, ओबीसी
33- अन्य श्रेणियां

तो व्यवस्था भी बढ़े…

आइआइटी इंदौर में बढ़ती छात्र संख्या के लिए अकादमिक सहायता, काउंसलिंग, आर्थिक सहयोग और विद्यार्थियों की समस्याओं की समय पर पहचान जैसी व्यवस्थाओं का महत्त्व भी बढ़ता है। एनटीएफ के सर्वे में जवाब देने वाले 70% से ज्यादा संस्थानों में फुल टाइम मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता नहीं था। 4% से भी कम संस्थानों ने आत्महत्या जोखिम प्रबंधन प्रोटोकॉल होने की जानकारी दी।

पैसों का विवाद या कुछ और! राकेश अग्रवाल की हत्या का मकसद जानने पुलिस की बड़ी कवायद

ये भी पढ़ें
retired ias rakesh agrawal murder case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

04 Oct 2026 08:20 am

Published on:

04 Oct 2026 08:20 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / NTF की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, देशभर में 3542 छात्रों ने छोड़ी दी IIT की पढ़ाई

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

SIR से इंदौर में हटाए गए 1.36 लाख वोटर, चुनाव आयोग का डेटा गायब, IT शाखा के खेल का खुलासा

sir voter list data missing election commission voter deletion
इंदौर

दिवाली पर घर लौटने से पहले जेब रखें ढीली, इंदौर से हवाई यात्रा हुई महंगी, देखें प्राइस

diwali flight fare tickets expensive pune bengaluru delhi mumbai hyderabad route
इंदौर

MPPSC 2026 Mains के रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट, 2025 Mains के परिणाम अक्टूबर में होंगे जारी

mppsc 2025 mains result mppsc 2026 mains result date exam calendar
इंदौर

एमपी में जेल की रसोई पर AI की नजर, रोज जांची जाएगी दाल, सब्जी और रोटी की गुणवत्ता

MP Jails
इंदौर

लैपटॉप-मोबाइल में छिपे सट्टे के राज, इंदौर क्राइम ब्रांच कर रही डिजिटल जांच

Online Betting
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.