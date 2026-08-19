indore news : ‘हेल्पलाइन लगाई तो क्या यहां मुख्यमंत्री ढूंढने आएगा?’ प्राचार्य की बात पर भड़का विवाद

सामने आए कथित ऑडियो में प्राचार्या की आवाज में यह कहते हुए सुनाई दे रहा है, तूने सीएम हेल्पलाइन लगाई है तो क्या यहां मुख्यमंत्री ढूंढने आएगा? मुख्यमंत्री से ले ले, तुझे ढूंढकर सीएम देगा, मैं क्या करूं? छात्र का आरोप है कि बातचीत के दौरान शिकायत वापस लेने पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने की बात कही गई, जबकि शिकायत वापस नहीं लेने पर 21 दिन बाद सर्टिफिकेट देने की बात कही गई। छात्र ने शिकायत वापस लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राचार्या के पास होने की बात शिक्षकों द्वारा बताए जाने का उल्लेख करने पर प्राचार्या ने कथित तौर पर इसका प्रमाण लेकर आने को कहा। छात्र पक्ष का कहना है कि पूरी बातचीत का ऑडियो उनके पास सुरक्षित है। हालांकि, ऑडियो की सत्यता और उसमें आवाज किसकी है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।