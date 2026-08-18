Indore news: घरेलू कलह ने उजाड़ दिया हंसता-खेलता परिवार, पति को नहीं आया ‘पत्नी-बेटी’ पर तरस

बेटे ने किसी तरह तालाब से निकलकर अपनी जान बचाई और गांव वालों को घटना बताई। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी टीम के मौके पर पहुंच गए थे। रात करीब ढाई बजे मौके पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बच्ची का शव तालाब से निकाला। देर रात पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस जब सुनील के घर पहुंची, तब वह वहां नहीं मिला था। उसकी तलाश कर उसे पकड़ा गया। बताया गया कि आरोपी ने तालाब में कूद कर खुद भी जान देने की कोशिश की थी। एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी सुनील रात में भागने की तैयारी में था। घटना और कारणों की जांच की जा रही है।