Indore news: 8 साल का बेटा देगा पापा के खिलाफ गवाही ! ‘मम्मी-दीदी’ के बगैर काटेगा जिंदगी

प्रारंभिक रूप से पुलिस को परिजन से ये पता चला है कि आरोपी ने कुछ वर्ष पूर्व कांटा फोड़ में पत्नी के साथ मारपीट और हत्या का प्रयास किया था। अनिता के पिता सुखराम का आरोप है कि सुनील के खिलाफ पहले भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। फिलहाल इस दोहरे हत्याकांड और हत्या के प्रयास की खोफनाक वारदात को पु्लिस ने चिंहित और सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में दर्ज कर लिया है। वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में विवेचना की जा रही है। पुलिस ने बेटे अजय के कथन पर आरोपी पिता सुनील के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। पुलिस ने अजय के कोर्ट में 164 के बयान भी करवाए हैं।