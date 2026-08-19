Chhatarpur news: 7 साल के बच्चे को छोड़ गई मां, पुलिस के सामने उठी अर्थी, रोता रहा मासूम

पुलिस घटना के समय घर में मौजूद परिस्थितियों, सीसीटीवी फुटेज, परिजनों के बयानों और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को जोड़कर जांच कर रही है। है। पति समेत कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच में कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं और इनके आधार पर घटना की गुत्थी सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सिविल लाइन थाना प्रभारी आशुतोष श्रोत्रिय का कहना है कि घटना को लेकर पति सहित कई कई लोगों लोगों से पूछताछ की गई है। कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। प्रयास है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाए।