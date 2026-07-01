कांग्रेस पीसी की बैठक में जीतू-दिग्गी साथ, पूर्व CM ने कलह को बताया अफवाह, कह दी बड़ी बात

बैठक में भोपाल से विधायक आरिफ मसूद और पूर्व विधायक प्रवीण पाठक का दिग्विजय पर गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल कांग्रेस विधायक मसूद ने तो दिग्विजय को स्लीपर सेल करार दिया, जिन्होंने उज्जैन ट्रस्ट की 500 करोड़ के जमीन घोटाले पर जीतू के आरोपों में सरकार को क्लीनचिट दे दी। वहीं पूर्व विधायक पाठक ने कहा, पार्टी के पक्ष में जैसे ही माहौल बनता है, दिग्विजय सिंह उसे पंचर कर देते हैं। कहा, जब जीतू पटवारी इस मुद्दे पर बोल रहे थे, तो दिग्विजय सिंह को उज्जैन जाकर प्रेसवार्ता करने की क्या जरूरत थी। सवाल खड़े किए कि कांग्रेस के नेता बीजेपी की तरफ से क्रिकेट क्यों खेल रहे है? पीएसी की बैठक में गहमागहमी होता देख प्रभारी हरीश चौधरी ने बीच में हस्तक्षेप कर पार्टी के अन्य एजेंडों पर बातचीत की।