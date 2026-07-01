एमपी के 9 जिलों में 96 घंटे भारी बारिश की चेतावनी जारी, IMD का पूर्वानुमान 2 दिन में झूमकर बरसेगा मानसून

Heavy Rain Alert in MP : मध्यप्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। छह दिनों बाद मंगलवार को मानसून ने प्रदेश के पूर्वी हिस्से में प्रवेश किया है, जबलपुर, सागर संभाग के जिलों में मानसून की एंट्री हो गई है, वहीं भोपाल सहित उज्जैन और ग्वालियर संभाग में मानसून अभी नहीं पहुंचा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मानसून की परिस्थतियां अनुकूल है, ऐसे में अगले एक दो दिनों में भोपाल समेत अन्य स्थानों पर भी मानसून की दस्तक हो सकती है, वहीं एक सप्ताह में पूरे प्रदेश में मानसून छाने की संभावना है।