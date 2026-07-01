शादी के 21 दिन में ही बदली पत्नी, इंस्टाग्राम ने उड़ाए पति के होश, ग्वालियर की घटना

Gwalior - ग्वालियर में एक युवक ने हंसी खुशी शादी की। पत्नी के साथ जीवन अच्छे से गुजरने लगा कि कुछ ही दिनों में भूचाल आ गया। पत्नी अचानक अपना बोरिया बिस्तर समेटकर मायके चली गई। इतना ही नहीं, जब पति ने उससे बात की तो पूरा मंजर ही बदल गया। पत्नी ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट से ऐसी पोस्ट की कि पति के होश ही उड़ गए। मायके पहुंचकर ​प​त्नी के तेवर बदल गए। उसने फोन पर 5 लाख रुपए मांगे। पति से न केवल लाखों रुपए की डिमांड की बल्कि पैसे नहीं देने पर हत्या कराने तक की धमकी दे दी। इतना ही नहीं, पत्नी ने पति से साफ कह दिया कि तुम्हें नीले ड्रम में पैक कर दूंगी। पत्नी की धमकियों से घबराए पति ने तुरंत पुलिस की शरण ली। ग्वालियर पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को ढूंढ लेंगे। उसके सोशल मीडिया एकाउंट खंगाले जा रहे हैं।