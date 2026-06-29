ग्वालियर… कागजी कलर कोडिंग और रोड पर मनमाने डिवाइडर… ट्रैफिक सेल फेल, जाम से बेहाल शहर

ग्वालियर. शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के दावे लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। नगर निगम की ट्रैफिक सेल कभी ई-रिक्शा की कलर कोडिंग तो कभी डेलीनेटर, कैमरे और प्लास्टिक डिवाइडर लगाकर व्यवस्था सुधारने का दावा करती है, लेकिन शहर की प्रमुख सडक़ों पर जाम की समस्या जस की तस बनी हुई है। हालात ऐसे हैं कि लोग मुख्य मार्गों पर फंसने से बचने के लिए अब वैकल्पिक और लंबे रास्तों का सहारा लेने को मजबूर हैं।