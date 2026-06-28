हाइटेक हुई ग्वालियर पुलिस: घटनास्थल से ही ऑनलाइन होगी जांच, विवेचकों को मिले 650 ई-टैबलेट

आइजी अरविंद कुमार सक्सेना ने कहा कि वर्तमान समय में अपराधों की जांच में आधुनिक तकनीक का उपयोग अनिवार्य हो गया है। ई-विवेचना प्रणाली के माध्यम से जांच से जुड़े सभी कार्य समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरे किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि टैबलेट की मदद से घटनास्थल पर ही आवश्यक जानकारी दर्ज करना, दस्तावेज अपलोड करना, डिजिटल साक्ष्यों का संकलन और केस डायरी तैयार करना अब अधिक सरल और त्वरित होगा।