अमरनाथ यात्रा में ‘द स्पॉट रजिस्ट्रेशन’ की मिलेगी सुविधा, ग्वालियर से जाएगा 75 लोगों का जत्था

Amarnath Yatra 2026 news: अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ हो रही है, जो 28 अगस्त तक चलेगी। इस बार यात्रा 57 दिनों की रहेगी, पिछले वर्ष 38 दिनों की रही थी। शहर से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे, इसकी शुरुआत शनिवार से हो गई है। शनिवार को 46 यात्रियों का पहला जत्था सुनील बिरला के नेतृत्व में झेलम एक्सप्रेस से रवाना हुआ। समिति के बबलू शिवहरे और दिलीप राठौर ने बताया, जत्था पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे, जिसके बाद बाबा बर्फानी के धाम जाएंगे। जत्था 10 जुलाई को वापस लौटेगा।