MP07AF9345 नंबर की ‘काली थार’ ने बार-बार तोड़ा नियम, ग्वालियर में पुलिस ने मजा चखाया

Traffic rules in gwalior: मध्यप्रदेश ग्वालियर शहर की सड़कों पर नियम-कायदों को ताक पर रखकर वाहन दौड़ाने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने सख्त अभियान शुरू कर दिया है। बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने एक थार कार को जब्त कर लिया है। साथ ही चालक विवेक गुर्जर (निवासी गुढ़ागुढ़ी का नाका, कंपू) का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। झांसी रोड थाना प्रभारी धनंजय शर्मा की टीम को नाका चंद्रबदनी चौराहे पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान वहां से गुजर रही थार कार (एमपी 07 एएफ 9345) को रोककर जांच की गई।