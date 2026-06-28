28 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

6 साल के बच्चे ने समझा कपड़ा, निकला ‘5 फीट’ लंबा सांप, रतलाम में घर में मचा हड़कंप

snake found: एमपी में मानसून के आते ही सांप निकलने की घटनाएं आना शुरु हो गई हैं। बीते दिन घर के अंदर सांप छिपा बैठा था। जिसे बाद में रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया।
2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Astha Awasthi

Jun 28, 2026

python found in home: सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया (Photo Source - Patrika)

python found in home: सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया (Photo Source - Patrika)

snake found in home: मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में पुष्पन्द्र सिंह राठौर के घर में उस समय हंगामा मच गया जब अचानक से घर में सांप निकल आया है। बताया जा रहा है सांप को सबसे पहले पुष्पन्द्र सिंह राठौर के घर में 6 साल के बच्चे ने देखा। उसने देखते ही हंगामा मचा दिया। आस पड़ोस के लोग शोर को सुनकर भागे। सांप को देखते ही सभी लोग डर गए क्योंकि ये कोई मामूली सांप नहीं था बल्कि अजगर प्रजाति का बड़ा सांप था।

जानकारी के मुताबिक सैलाना के समीप ग्राम हरसोला में शाम के समय घर पर सभी लोग अंदर थे। अचानक से 6 साल के बच्चे ने शाम को 6.22 पर सांप को देखा पहले उसे लगा कि कपड़ा है लेकिन सांप के हिलते ही शोर मचाना शुरु दिया। तभी घर के अन्य लोग भी बाहर आ गए। सांप का साइज बड़ा होने के कारण किसी ने भी उसे भगाने का प्रयास नहीं किया।

बताया जा रहा है कि ये सांप रसल वाइपर प्रजाति का था। खतरनाक जहरीले सांप को वन विभाग के रेंजर राधेश्याम जोशी के साथ आकर रतलाम डोंगरे नगर निवासी बहादुर मईडा ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर एक पीले रंग के डब्बे में बंद कर दिया। हालांकि सांप को पकड़ने में काफी टाइम लग गया। गुस्से में सांप बार-बार फन निकाल रहा था। बाद में इस सांप को जंगल में छोड़ दिया गया।

खतरनाक होती है रसल वाइपर प्रजाति

सांप की रसल वाइपर प्रजाति जिसे हिंदी में दबोइया या चंद्रबोड़ भी कहते हैं। ये भारत और दक्षिण एशिया के सबसे जहरीले और खतरनाक सांपों में से एक है। इनका स्वभाव काफी आक्रामक होता है। ये तेज वार करने की क्षमता रखते है। ये काफी अत्यधिक विषैले जहर (हीमोटॉक्सिक) के लिए जाना जाता है। इसके काटने से शरीर में खून का थक्का जमना बंद हो जाता है और किडनी फेल होने का खतरा रहता है। इनको छेड़े जाने पर ये बहुत आक्रामक हो जाते हैं और कुकर की सीटी जैसी तेज आवाज (फुफकार) निकालते हैं।

5 साल के बच्चे की सांप के काटने से मौत

बीते 2 दिन पहले ही एमपी के राजगढ़ जिले में घर के आंगन में खेल रहे एक पांच साल के मासूम को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजन उसे बजाए अस्पताल ले जाने के तीन घंटे तक झाड़फूंक करते रहे। जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने बताया कि विराट पिता दिनेश पारदी (5) निवासी मांडाखेड़ा (राजगढ़) की मौत हो गई। शाम करीब छह बजे उसे घर के आंगन में सांप ने हाथ की अंगुली में काट लिया। इसके बाद परिजन देव स्थान, झाड़ फूंक और अन्य अंधविश्वास के माध्यम में उलझे रहे। रात करीब 9.20 बजे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

सांप काट ले तो करें ये काम

-मरीज को शांत रखें और घबराने न दें।
-काटे गए अंग को कम से कम हिलाएं।
-तुरंत अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र पहुंचें।
-घाव को काटने, चूसने या उस पर कोई रसायन लगाने से बचें।
-रस्सी या कपड़े से अंग को कसकर न बांधें।

संघर्षों को ताकत बनाकर देवास की बेटी ने राष्ट्रीय एथलेटिक्स में रचा इतिहास, पोल वॉल्ट में जीता कांस्य

ये भी पढ़ें
Nitika Aakare

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

28 Jun 2026 01:54 pm

Published on:

28 Jun 2026 01:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / 6 साल के बच्चे ने समझा कपड़ा, निकला ‘5 फीट’ लंबा सांप, रतलाम में घर में मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रतलाम के 350 वर्ष प्राचीन मंदिर से शहर भ्रमण पर निकलेंगे जगन्नाथ

Lord Jagannath Rath Yatra news ratlam
रतलाम

मानसून अलर्ट: रतलाम 1 घंटे में 1.5 इंच बारिश

Alert, Monsoon active news ratlam
रतलाम

‘आंखें तक नहीं खुल रही, सड़क पर तड़प रहे थे लोग’, रतलाम ताजिया हादसे में घायलों ने सुनाई आपबीती

People injured Ratlam Tazia accident recounted their ordeal Jaora Muharram procession
रतलाम

मानसून अलर्ट: रतलाम जिले में कहां कितना बरसा पानी

Monsoon Alert ratlam news
रतलाम

रतलाम मंडी में प्याज के भाव 600 रुपए तेज

Onion market ratlam news
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.