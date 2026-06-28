रात 1.30 बजे पत्नी की नींद खुली तो कमरे में फांसी पर लटका था पति, ग्वालियर में है मसाले का कारोबार

Gwalior Masala businessman Suicide: मध्यप्रदेश के जनकगंज थाना क्षेत्र में एक मसाला कारोबारी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली घटना शनिवार-रविवार की दरम्यानी रात की है। रात 1.30 बजे जब पत्नी की नींद खुली तो पति को फांसी के फंदे पर झूलता देख उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है जिसके कारण कारोबारी ने आत्महत्या क्यों की फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है।