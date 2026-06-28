28 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

रात 1.30 बजे पत्नी की नींद खुली तो कमरे में फांसी पर लटका था पति, ग्वालियर में है मसाले का कारोबार

Masala businessman Kapil Bansal Suicide: मसाला कारोबारी ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या, रोजाना की तरह रात में खाना खाकर पत्नी के साथ कमरे में सोए थे, रात डेढ़ बजे पत्नी की नींद खुली तो फांसी के फंदे पर लटका देखा।
2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Shailendra Sharma

Jun 28, 2026

gwalior

masala businessman kapil bansal suicide case, मृतक मसाला कारोबारी कपिल बंसल की पत्नी के साथ जीवित अवस्था की तस्वीर (source-patrika)

Gwalior Masala businessman Suicide: मध्यप्रदेश के जनकगंज थाना क्षेत्र में एक मसाला कारोबारी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली घटना शनिवार-रविवार की दरम्यानी रात की है। रात 1.30 बजे जब पत्नी की नींद खुली तो पति को फांसी के फंदे पर झूलता देख उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है जिसके कारण कारोबारी ने आत्महत्या क्यों की फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है।

मसाला कारोबारी ने की आत्महत्या

ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले 43 वर्षीय मसाला कारोबारी कपिल बंसल ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कपिल बंसल मूल रूप से डबरा के ठाकुर बाबा क्षेत्र के रहने वाले थे और बीते कई सालों से ग्वालियर में किराए के मकान में रहकर शहर में मसाले का कारोबार कर रहे थे। कपिल ने करीब 14 साल पहले लव मैरिज की थी, उनकी पत्नी फिरोजाबाद की रहने वाली हैं। पत्नी ने बताया कि रोजाना की तरह बीती रात भी वो खाना खाकर कमरे में सोए थे।

रात 1.30 बजे नींद खुली तो पति को फांसी पर लटका देखा

शुरुआती जांच में कपिल की पत्नी ने बताया बात करीब 9 बजे खाना खाने के बाद वो और पति सोने के लिए कमरे में चले गए थे। रात 1.30 बजे जब उसकी नींद खुली तो उसने पति को कमरे में फांसी के फंदे पर लटका देखा। इसके बाद परिजनों और पुलिस को सूचना दी। मृतक के बड़े भाई ने बताया कि कपिल को किसी तरह की आर्थिक या पारिवारिक परेशानी होने की जानकारी उन्हें नहीं है। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है जिसके कारण आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है।

नहीं मिला सुसाइड नोट

जनकगंज थाना प्रभारी अतुल सोलंकी ने बताया कि 42 वर्षीय कपिल बंसल ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को पोस्टमार्टम के बाद रविवार को परिजन के सौंप दिया गया है। कपिल की महाराज बाड़ा के पास चौड़ी बाजार में मसालों की दुकान है। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, इसके कारण आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, मामले की जांच की जा रही है।

महिला के 3 मिनट 30 सेकंड के इसी वीडियो के कारण मुरैना में खत्म हुआ परिवार

ये भी पढ़ें
morena Triple Murder

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Jun 2026 05:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / रात 1.30 बजे पत्नी की नींद खुली तो कमरे में फांसी पर लटका था पति, ग्वालियर में है मसाले का कारोबार

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

हाइटेक हुई ग्वालियर पुलिस: घटनास्थल से ही ऑनलाइन होगी जांच, विवेचकों को मिले 650 ई-टैबलेट

विवेचकों को मिले 650 ई-टैबलेट
ग्वालियर

पत्नी की मौत के 9 साल बाद कोर्ट पहुंचे पति की अपील खारिज, कोर्ट ने कहा- संकट से उबर चुका है परिवार

appointment
ग्वालियर

एससी-एसटी एक्ट: मुआवजे के लिए पीड़िता को देना होगा शपथ पत्र, एमपी हाइकोर्ट का फैसला

MP High Court Decision: एमपी हाइकोर्ट का फैसला (Photo Source - Patrika)
ग्वालियर

ग्वालियर में सडक़ें नहीं ‘टायर कटर’ बिछे हैं!… 3 साल की उम्र वाले टायर 12 महीने में ही मांग रहे हैं रिटायरमेंट

gwalior road
ग्वालियर

अमरनाथ यात्रा में ‘द स्पॉट रजिस्ट्रेशन’ की मिलेगी सुविधा, ग्वालियर से जाएगा 75 लोगों का जत्था

Amarnath Yatra Registration 3 जुलाई से प्रारंभ (Photo Source - Patrika)
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.