पूर्व डीजीपी की गाड़ी पर हमला, मां और बड़े भाई से भी उलझे क्रिकेटर शशांक सिंह के पापा

Shashank Singh- मध्यप्रदेश के तेज तर्रार आइपीएस अधिकारी रह चुके रिटायर्ड स्पेशल डीजीपी शैलेष सिंह और उनके क्रिकेटर बेटे शशांक सिंह पर रातीबड़ थाने में मारपीट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ है। दोनों पर उनके घरेलू नौकर ने बंधक बनाकर पिटाई करने और मोबाइल छीनने का आरोप लगाया है। स्पेशल डीजी पुलिस से रिटायर हुए शैलेष सिंह रातीबड़ थाना क्षेत्र में डीपीएस स्कूल के समीप मेंडोरी में परिवार के साथ रहते हैं। उन पर हाल ही में नौकरी पर रखे गए रीवा के चौखंडी थाना जवा निवासी नौकर विपेंद्र सिंह तोमर ने मारपीट का आरोप लगाया है। भोपाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खास बात यह है कि क्रिकेटर शशांक सिंह के पिता का यह कोई नया विवाद नहीं है। पूर्व डीजीपी की परिजनों ने भी शिकायत की है, उनकी गाड़ी पर हमला भी हो चुका है।