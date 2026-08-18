Heavy Rain Alert MP : एमपी में मुसलाधार बारिश, आज भी 14 जिलों में अलर्ट, अगले 3 दिन रहें सावधान

प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बारिश का दौर जारी है। बावजूद इसके अब भी राज्य के करीब 70 फीसदी इलाका यानी 40 जिलों में अब भी सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है। इनमें पूर्वी हिस्से के जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग में करीब 19 फीसदी बारिश कम दर्ज हुई है। जबकि, बालाघाट, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, डिंडौरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, रीवा, सागर, सतना, सिवनी और टीकमगढ़ समेत कई जिलों में 4 से 58 फीसद तक कम बारिश हुई है। पश्चिमी राज्य के 21 जिलों में भी सामान्य से 1 से 49 फीसद कम बारिश हुई है। इनमें इंदौर, धार, झाबुआ, बैतूल, रायसेन, सीहोर, रतलाम, उज्जैन, नीमच, मंदसौर और विदिशा समेत अन्य जिले शामिल हैं।