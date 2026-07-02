156 दिनों से ‘लड्डू गोपाल’ ढूंढ रही पुलिस, ग्वालियर में किया गया SIT का गठन

विजया शर्मा ने सब्जी बेचने वाली महिला पर शक जताया है। उन्होंने बताया है कि उन्हें इस संबंध में एक स्वप्न भी आया था। साथ ही कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि संबंधित व्यक्ति ने एक समारोह में लड्डू गोपाल को लेकर कुछ बातें कही थीं। पुलिस अब इस पहलू की भी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में ग्वालियर पुलिस का कहना है कि एसआईटी सभी संभावित पहलुओं पर काम कर रही है और मामले में उपलब्ध हर सूचना का सत्यापन किया जा रहा है। अधिकारियों का विश्वास है कि जांच के जरिए जल्द ही कोई महत्वपूर्ण सुराग सामने आएगा। एसआईटी का प्रयास है कि श्रद्धालु महिला की आस्था से जुड़े इस मामले में जल्द ही लड्डू गोपाल को खोज निकाला जाएगा।