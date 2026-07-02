हत्यारा कचरे में फेंक गया था हेमंत का मोबाइल, भोपाल में बुजुर्ग दंपती हत्याकांड में पुलिस को मिला अहम सुराग

बताया जा रहा है कि, संबंधित मोबाइल को सफाईकर्मी ने झाड़ू लगाते वक्त उठा लिया था। बाद में आसपास आकर उसने फोन के संबंध में लोगों से पता भी किया। उसे लगा किसी का फोन मौके पर गिरा है। उसने मोबाइल आसपास के लोगों को दे दिया, जहां से ये पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस की जांच टीम सीसीटीवी और सुदामा नगर में घटना वाले दिन एक्टिव मोबाइल का नेटवर्क ट्रेस करते हुए सलकनपुर तक भी पहुंच गई। शहर से बाहर निकलने वाले सभी प्रमुख रास्तों पर सुदामा कॉलोनी में घटना वाले दिन एक्टिव मोबाइल नंबर की लिस्ट तैयार कर इन्हें ट्रेस करवाया जा रहा है।