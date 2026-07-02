एमपी में अब टूटी सड़क, पुल-पुलियों की एप से होगी मॉनिटरिंग, टेबलों पर नहीं घूमेंगी फाइलें

इंसीडेंट रिपोर्ट सिस्टम एप के जरिए किसी घटना का विवरण दर्ज करना शामिल है। जैसे कि, सैफ्टी इंसीडेंट, , प्रॉपर्टी का नुकसान, बाल-बाल बचना या सुरक्षा संबंधी अवलोकन और आगे की कार्रवाई के लिए नामित संपर्क व्यक्ति को एप के माध्यम से प्रस्तुत करना है। इस प्रक्रिया से उन जोखिमों, विफलताओं और खतरों की पहचान त्वरित हो सकती है, जिनके कारण घटना घटी और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सुधार लागू किए जा सकते हैं। ऐसे में आगे की प्रक्रिया में आमतौर पर सुधारात्मक कार्रवाई, जांच, खतरे की रिपोर्ट और समीक्षा शामिल होती है