जीतू पटवारी के रिश्तेदार पर जानलेवा हमला वाले मामले में बड़ा अपडेट, इंदौर में 4 आरोपी गिरफ्तार

14 जून को यशवंतनगर निवासी संजय पिता मुरली पटेल (43) पर एबी रोड स्थित पंजाबी ढाबे के पास कार से टक्कर मारने के बाद तलवार और डंडों से हमला किया गया था। घायल संजय को इंदौर रेफर किया गया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया था कि घटना से पहले नाली निर्माण को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। मानपुर पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर एफआइआर दर्ज की थी। संजय पर हमले चारों आरोपी मौके से फरार हो गए थे। इंदौर ग्रामीण पुलिस ने आरोपियों पर एक-एक हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। कार्रवाई में एसडीओपी ललित सिंह सिकरवार, टीआई महेंद्र मकाश्रे, उपनिरीक्षक कृष्णा पदमाकर, संदीप पोरवाल, गजा सिंह पटेल, मोहित तोमर, आरक्षक विजय चौहान, साइबर आरक्षक रवि तिवारी की भूमिका रही।