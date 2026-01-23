23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

महू

MP में एक और भागीरथपुरा जैसा कांड! पीलिया-टाइफाइड फैलने से 20 बच्चे बीमार

MP News: भागीरथपुरा का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि अब एमपी के एक और जगह वही तस्वीर उभर आई। नर्मदा जलापूर्ति पर सवाल, पीलिया-टाइफाइड से 20 बच्चे सहित 25 से ज्यादा बीमार प्रशासन हरकत में आया।

महू

image

Akash Dewani

Jan 23, 2026

mp news mhow jaundice-typhoid outbreak 20 children fall ill bagirathpura case

mhow jaundice-typhoid outbreak (Patrika.com)

MP News: इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से फैली बीमारी का मामला (Bhagirathpura case) अभी शांत भी नहीं हुआ था कि महू के पत्ती बाजार क्षेत्र की चंदर गली दूसरा भागीरथपुरा बनकर उभर आई है। यहां गुरुवार को 20 बच्चों सहित 25 से अधिक लोगों में पीलिया और टाइफाइड की पुष्टि से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। बीते करीब 10 दिनों से हर दूसरे घर में बच्चों को उल्टी-दस्त और पीलिया की शिकायत (Jaundice-Typhoid Outbreak) सामने आ रही थी। अस्पताल पहुंचने पर जांच में बच्चों की पीलिया रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। गुरुवार को मामला उजागर होने के बाद विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. योगेश सिंगारे के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर-घर पहुंचकर सर्वे किया।

नर्मदा लाइन के पानी से दुर्गंध

पहले भी की शिकायत रहवासियों रोहित बरोरे, हेमलता मिथोरा सहित अन्य ने बताया कि क्षेत्र में नर्मदा पाइपलाइन से सप्लाई हो रहे पानी का उपयोग पेयजल के रूप में किया जाता है।

तीन बच्चे अस्पताल में, एक इंदौर रेफर

स्वास्थ्य विभाग की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि तीन बच्चों को रेडक्रॉस सहित अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जबकि एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर इंदौर रेफर किया गया है। निरीक्षण के दौरान कई मरीज घरों पर ही स्लाइन लगवाते हुए मिले।

अफसरों ने किया निरीक्षण

गुरुवार शाम करीब 6 बजे एसडीएम राकेश परमार, तहसीलदार विवेक सोनी ने चंदर गली का निरीक्षण किया। पीडित परिवारों से बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति जानी और छावनी परिषद के कर्मचारियों को पानी के सैंपल लेकर जांच कराने के निर्देश दिए।

रात 11.30 बजे कलेक्टर पहुंचे

गुरुवार रात साढ़े 11 बजे कलेक्टर शिवम वर्मा महू पहुंचे। अस्पतालों में मरीजों से चर्चा के बाद पत्ती बाजार क्षेत्र का मुआयना किया। कलेक्टर ने कहा कि 6 बच्चो को पीलिया की शिकायत पर भर्ती कराया है।

पटवारी ने घेरा, ठाकुर ने किया दौरा

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुख्यमंत्री स्विट्‌जरलैंड में बिसलेरी का पानी पी रहे है, लेकिन महू में नालियों में डाली पानी लाइन से 10-15 दिन में करीब 25 लोग पीलिया हैजा से बीमार हो गए। रात साढ़े 8 बजे क्षेत्रीय विधायक उषा ठाकुर ने दौरा किया। (MP News)

सर्वे कराया जा रहा

चंदर गली में बड़ी संख्या में पीलिया-टाइफाइड के मरीज होने की सूचना पर टीम भेजकर सर्वे कराया है। अब तक करीब 20 से अधिक लोगों के बीमार होने की जानकारी मिली है। - डॉ. योगेश सिंगारे, विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, महू

Published on:

23 Jan 2026 04:14 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Mahu / MP में एक और भागीरथपुरा जैसा कांड! पीलिया-टाइफाइड फैलने से 20 बच्चे बीमार

महू

मध्य प्रदेश न्यूज़

