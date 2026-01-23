MP में एक और भागीरथपुरा जैसा कांड! पीलिया-टाइफाइड फैलने से 20 बच्चे बीमार

MP News: इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से फैली बीमारी का मामला (Bhagirathpura case) अभी शांत भी नहीं हुआ था कि महू के पत्ती बाजार क्षेत्र की चंदर गली दूसरा भागीरथपुरा बनकर उभर आई है। यहां गुरुवार को 20 बच्चों सहित 25 से अधिक लोगों में पीलिया और टाइफाइड की पुष्टि से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। बीते करीब 10 दिनों से हर दूसरे घर में बच्चों को उल्टी-दस्त और पीलिया की शिकायत (Jaundice-Typhoid Outbreak) सामने आ रही थी। अस्पताल पहुंचने पर जांच में बच्चों की पीलिया रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। गुरुवार को मामला उजागर होने के बाद विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. योगेश सिंगारे के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर-घर पहुंचकर सर्वे किया।