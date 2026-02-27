घर बना ऑपरेशन थिएटर, बिना डिग्री के तीन कमरों के अवैध क्लिनिक में ‘गर्भपात रैकेट!’

MP Illegal Clinic Sealed: शहर में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर चल रहे अवैध ‘झोलाछाप नेटवर्क’ का बड़ा खुलासा हुआ है। सात रास्ता क्षेत्र में काली माता मंदिर के पीछे स्थित एक तीन कमरों के मकान में अवैध क्लीनिक संचालित होता मिला। प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई में मौके से प्रतिबंधित दवाएं, गर्भपात में प्रयुक्त इंजेक्शन और सर्जिकल उपकरणों का जखीरा जब्त किया गया। एसडीएम राकेश परमार को गुरुवार सुबह अवैध गर्भपात की सूचना मिली थी। इसके बाद बीएमओ डॉ. योगेश सिंगारे और पुलिस टीम के साथ मौके पर दबिश दी गई। अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था, दो कमरों में बेड लगाए गए थे, जिन्हें कथित रूप से मिनी ऑपरेशन थिएटर की तरह उपयोग किया जा रहा था। कार्रवाई के बाद परिसर को सील कर दिया गया। कोतवाली पुलिस ने बीएमओ की शिकायत पर महिला अमीषा पिता सुरेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।