शंकराचार्य मठ की 4 मंजिला इमारत पर चला बुलडोजर, उज्जैन में बड़ी कार्रवाई

निगम ने जेसीबी और पोकलेन से भवन का अवैध निर्माण बुधवार सुबह प्रशासन, निगम, पुलिस का अमला लालपुल व नृसिंहघाट क्षेत्र पहुंचा। यहां पुण्यानंदगिरी महाराज के शंकराचार्य मठ, इंद्रेव महाराज आश्रम, निर्माणाधीन क्षत्रिय कलौता समाज पारमार्थिक न्यास, अभा चंद्रवंशी बागरी समाज व माधवानंद आश्रम के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। मठ में मंदिर के अलावा 40 से ज्यादा कमरों वाला जी+3 भवन था। एसी और नॉन-एसी कमरे थे। कथित रूप से 'यात्रीगृह' के रूप में संचालित था।