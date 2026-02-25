जज बने साइबर ठगों के शिकार, UPI से बदमाशों ने उड़ाए 4.30 लाख रूपये

महाराष्ट्र की यवतमाल साइबर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित खातों को फ्रीज कराया, ताकि रकम सुरक्षित रहे और आरोपियों तक पहुंचा जा सके। जांच में सामने आया कि बदमाशों ने दुकानों से महंगे सामान खरीदे। 50 हजार रुपए एमपी ऑनलाइन से कैश लिए। जिन बदमाशों ने यह ट्रांजेक्शन किया, दुकानदारों ने उनके सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपे। जिन खातों में जज के यूपीआइ से रकम पहुंची, वे सीधे आरोपी नहीं थे, लेकिन जांच की कड़ी बन गए। बैकिंग नियमों के तहत खाते फ्रीज कर दिए, जिससे खाताधारकों का लेन-देन प्रभावित हो गया। कई खाताधारक बार-बार बैंक और पुलिस के पास पहुंच रहे है, लेकिन जांच पूरी नहीं होने से राहत नहीं मिल पा रही।