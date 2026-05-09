कानूनी पचड़े में फंस गए एमपी के एमएलए, 26 विधायकों पर एफआईआर

MP MLA News- किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेसियों ने गुरुवार को जोरदार प्रदर्शन करते हुए हाईवे बाधित कर दिया था। इस दौरान आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्काजाम व प्रदर्शन किया गया था। इस मामले में प्रदेशभर के अनेक कांग्रेसी विधायक कानूनी पचड़े में फंस गए है। एमपी के दो दर्जन से ज्यादा विधायकों पर हाईवे जाम करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रदेश के अलग अलग थानों में ये केस दर्ज किए गए हैं।