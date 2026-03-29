शराब दुकान के खिलाफ महिलाओं का ‘गड्ढा आंदोलन’, दे डाली उग्र आंदोलन की चेतावनी

Pit Protest Against Liquor Shop :मध्य प्रदेश के डॉ. आंबेडकर नगर यानी महू जिले के अंतर्गत आने वाले महू-नीमच हाईवे पर प्रस्तावित शराब दुकान के खिलाफ महिलाओं का विरोध अब अनोखे और निर्णायक तौर पर सामने आया है। चिनार वैली और अदिति विहार के बीच बनने वाली इस दुकान को रोकने के लिए महिलाओं ने सीधे सड़क हादसे ही उखाड़ दी, ताकि कोई वाहन वहां तक पहुंच ही न सके। गुरुवार शाम महिलाओं ने जेसीबी बुलाकर प्रस्तावित स्थल तक जाने वाली कच्ची सडक़ को जगह-जगह से खोद डाला। गहरे गड्ढों की वजह से अब उस रास्ते से किसी भी वाहन का गुजरना असंभव हो गया है।