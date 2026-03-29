29 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महू

शराब दुकान के खिलाफ महिलाओं का ‘गड्ढा आंदोलन’, दे डाली उग्र आंदोलन की चेतावनी

Pit Protest Against Liquor Shop : शराब दुकान के खिलाफ महिलाओं ने अनोखा 'गड्ढा आंदोलन' किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क खुदवाकर आम रास्ता रोक लिया। स्कूल के सामने प्रस्तावित दुकान को लेकर गुस्सा भड़का। चक्काजाम और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

2 min read
Google source verification

महू

image

Mohammad Faiz Mubarak

Mar 29, 2026

Pit Protest Against Liquor Shop

शराब दुकान के खिलाफ महिलाओं का 'गड्ढा आंदोलन' (Photo Source- Patrika)

Pit Protest Against Liquor Shop :मध्य प्रदेश के डॉ. आंबेडकर नगर यानी महू जिले के अंतर्गत आने वाले महू-नीमच हाईवे पर प्रस्तावित शराब दुकान के खिलाफ महिलाओं का विरोध अब अनोखे और निर्णायक तौर पर सामने आया है। चिनार वैली और अदिति विहार के बीच बनने वाली इस दुकान को रोकने के लिए महिलाओं ने सीधे सड़क हादसे ही उखाड़ दी, ताकि कोई वाहन वहां तक पहुंच ही न सके। गुरुवार शाम महिलाओं ने जेसीबी बुलाकर प्रस्तावित स्थल तक जाने वाली कच्ची सडक़ को जगह-जगह से खोद डाला। गहरे गड्ढों की वजह से अब उस रास्ते से किसी भी वाहन का गुजरना असंभव हो गया है।

दुकान नहीं खुलने देंगे, चाहे कुछ भी हो

महिलाओं का कहना है कि शराब ठेकेदार के कर्मचारी पिछले दिनों मुरम डालकर जमीन समतल करने पहुंचे थे और दुकान खोलने की तैयारी कर रहे थे। इसकी जानकारी मिलते ही कॉलोनी की महिलाएं मौके पर पहुंचीं और विरोध जताते हुए काम रुकवा दिया। रात के समय निर्माण शुरू होने की आशंका को देखते हुए महिलाओं ने खुद ही रास्ता खत्म करने का फैसला लिया और जेसीबी से गड्ढे खुदवा दिए।

ठेकेदार पर नजर, महिलाओं का पहरा

विरोध के बाद भी ठेकेदार के लोगों की गतिविधियां जारी रहने की आशंका के चलते महिलाओं ने मोर्चा संभाल रखा है। रोजाना शाम से देर रात तक महिलाएं मंदिर और गार्डन में एकत्र होकर प्रस्तावित स्थल पर नजर रख रही हैं। कॉलोनी में बाहरी लोगों की आवाजाही पर भी निगरानी रखी जा रही है, ताकि कोई चोरी-छिपे निर्माण कार्य शुरू न कर सके।

स्कूल के सामने दुकान, सुरक्षा पर सवाल

रहवासियों ने बताया कि प्रस्तावित शराब दुकान के ठीक सामने एक निजी स्कूल संचालित होता है, जहां रोजाना सैकड़ों बच्चे आते-जाते हैं। महिलाओं का कहना है कि ऐसे संवेदनशील स्थान पर शराब दुकान खुलना बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के साथ सीधा समझौता होगा।

क्या कहते हैं जिम्मेदार?

मामले को लेकर महु एसडीएम राकेश परमार का कहना है कि, चिनार वैली, अदिति विहार क्षेत्र में प्रस्तावित शराब दुकान के विरोध के संबंध में आबकारी विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। संबंधित विभाग आगामी कार्रवाई करेगा।

ये भी पढ़ें

इतिहास में पहली बार…भोजशाला पहुंची हाईकोर्ट की डबल बेंच, 50 मिनट परिसर में रहा न्यायाधीशों का दल
धार
Dhar Bhojshala

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Mar 2026 08:31 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Mahu / शराब दुकान के खिलाफ महिलाओं का ‘गड्ढा आंदोलन’, दे डाली उग्र आंदोलन की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

महू

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

घर बना ऑपरेशन थिएटर, बिना डिग्री के तीन कमरों के अवैध क्लिनिक में ‘गर्भपात रैकेट!’

MP Illegal Clinic sealed
महू

हाईवे किनारे खेत में चल रही थी ‘एमडी ड्रग बनाने की लैब’! MP में करोड़ों का सिंडिकेट बेनकाब

MD drug manufacturing lab was operating near agra-mumbai highway syndicate busted in mhow mp news
महू

MP में एक और भागीरथपुरा जैसा कांड! पीलिया-टाइफाइड फैलने से 20 बच्चे बीमार

mp news mhow jaundice-typhoid outbreak 20 children fall ill bagirathpura case
महू

जमीन में गड़ा सोना-चांदी खोजने निकले 7 लोग, फिर जो हुआ जानकर रह जाएंगे दंग

illegal arms Seized tantrik ritual malendi forest police action mp news
महू

सेना का सबसे बड़ा हॉट एयर बैलून ‘गजराज’ की उड़ान शुरू, भोपाल से पुणे तक करेगा सफर

largest indian army hot air balloon gajraj mhow to pune mp news
महू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.