हरिशयन के बावजूद जुलाई में नहीं रुकेंगे शुभ काम, सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग में कर सकेंगे

-11 जुलाई: सुबह 11:03 से अगले दिन तड़के 05:31 बजे तक

-विवाह का आखिरी सहालग : जुलाई में केवल 04, 07, 09 और 11 जुलाई को ही शादी के मुख्य मुहूर्त हैं। इसके बाद शहनाइयों पर ब्रेक लग जाएगा।

-दुकान और व्यापार की शुरुआत : नया बिजनेस शुरू करने या नई दुकान की ओपङ्क्षनग के लिए 01, 08, 09, 11 और 12 जुलाई के दिन बेहद शुभ हैं।

-गाड़ी (वाहन) की खरीदारी : अगर नया या पुराना वाहन खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो जुलाई की 02, 04, 08 और 09 तारीख सबसे उत्तम रहेगी।

-इन पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध: जुलाई में भूमि पूजन (नींव डालना), नवीन गृह प्रवेश और देव प्रतिष्ठा के लिए कोई भी शुद्ध मुहूर्त उपलब्ध नहीं है।

इसके लिए देवउठनी एकादशी (नवंबर) का इंतजार करना होगा।