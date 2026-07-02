ग्वालियर… पेंशन वेरिफिकेशन के नाम पर दो मिनट में 7.40 लाख रुपए की साइबर ठगी की

मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्वालियर एसएसपी धर्मवीर ङ्क्षसह ने आरोपी पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। वहीं, मोबाइल लोकेशन ट्रेस होने के बाद महाराजपुरा पुलिस की एक विशेष टीम आरोपी को दबोचने के लिए दिल्ली रवाना हो गई है। यह पूरा सनसनीखेज मामला महाराजपुरा इलाके की एक कॉलोनी का है। पीडि़त महिला ने पुलिस को बताया, उनकी नाबालिग बेटी की दोस्ती आदित्य पुत्र दिनेश ङ्क्षसह भदौरिया से थी। आरोपी आदित्य ने नाबालिग छात्रा को व्हाट््सएप पर मैसेज भेजकर कहा, मेरा बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और इलाज के लिए तुरंत मोटी रकम की जरूरत है। अगर पैसे नहीं मिले तो मेरी जान नहीं बचेगी। दोस्त की जान खतरे में देख नाबालिग घबरा गई। उसने बिना किसी को बताए घर की अलमारी की चाबी ढूंढी और लॉकर खोल लिया। छात्रा ने लॉकर में रखे 1 लाख रुपए कैश और करीब 20 लाख रुपए की कीमत के सोने-चांदी के जेवरात (4 सोने की चूडिय़ां, 2 चेन, 4 अंगूठियां, झुमकी और बाला सेट) निकालकर आदित्य को सौंप दिए। आरोपी ने वादा किया था कि वह 2 दिन में सब लौटा देगा।