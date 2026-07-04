8 जुलाई से 25 नवंबर तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, एमपी-यूपी के इन 17 स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज

Gwalior Rewa Special Train: यात्रियों की बढ़ती मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे ने मध्यप्रदेश के ग्वालियर से रीवा के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। रेलवे ने गाड़ी संख्या 04191/04192 रीवा–ग्वालियर–रीवा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के संचालन की घोषणा की है। इस स्पेशल ट्रेन का संचालन 8 जुलाई 2026 से 25 नवंबर 2026 तक प्रत्येक बुधवार को किया जाएगा। 20 जुलाई को 2026 को ट्रेन का संचालन नहीं किया जाएगा। छतरपुर जिले में इसका एकमात्र ठहराव हरपालपुर रेलवे स्टेशन पर होगा, जिससे हरपालपुर सहित आसपास के क्षेत्र के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।