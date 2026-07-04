विवाह पवित्र संस्कार, न कि व्यापारिक अनुबंध, नोटरी के कागज से नहीं टूटते हिंदू विवाह के रिश्ते: हाई कोर्ट

ग्वालियर. हिंदू विवाह महज एक अनुबंध नहीं, बल्कि एक पवित्र संस्कार है, जिसे नोटरी के समक्ष कागजों पर हस्ताक्षर कर समाप्त या स्थापित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जब तक सक्षम न्यायालय से तलाक की वैध डिक्री प्राप्त नहीं होती, तब तक पहली शादी कानूनी रूप से अस्तित्व में बनी रहती है। जस्टिस जीएस अहलूवालिया और अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने राम कृपाल सिंह की रिट अपील खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने केवल विवाह अनुबंध पत्र के आधार पर खुद को मृत महिला कर्मचारी का पति बताने वाले व्यक्ति के दावे को अस्वीकार कर दिया। आदिवासी विकास विभाग में चौकीदार के पद पर कार्यरत सुमन देवी का अगस्त 2022 में सेवाकाल के दौरान निधन हो गया था। इसके बाद राम कृपाल सिंह ने स्वयं को उनका पति बताते हुए पेंशन, जीपीएफ और अन्य वित्तीय लाभों पर दावा किया। हालांकि, विभाग ने सर्विस बुक में दर्ज पहले पति कोक सिंह कुशवाह और उनके बच्चों को ही वैध उत्तराधिकारी माना।