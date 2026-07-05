ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले- “मेरी आंख पर ब्लिंकर लगे, इधर-उधर नहीं देख सकता”, ग्वालियर आए केंद्रीय मंत्री

Jyotiraditya Scindia - केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि उनकी राजनीति का केंद्र केवल विकास है, विपक्ष पर टिप्पणी करना नहीं। वे शनिवार को ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे थे। यहां मीडिया से चर्चा में ज्योतिरादित्य सिंधिया कहा, मेरी आंख पर विकास-प्रगति के ब्लिंकर लगे हैं, इधर उधर नहीं देख सकता। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रविवार को शिवपुरी में अदाणी ग्रुप के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। ₹2500 करोड़ की लागत से बन रहे इस प्लांट से क्षेत्र के 5000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए दतिया उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया।