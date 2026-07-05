ग्वालियर… दावा: 10 जुलाई तक मल्टीलेवल पार्किंग शुरू करने का, चुनौती: बेसमेंट में अभी भी 8 फीट से ज्यादा पानी भरा

ग्वालियर. महाराज बाड़ा स्थित मल्टीलेवल पार्किंग एक बार फिर सवालों के घेरे में है। साढ़े चार साल बाद भी पार्किंग पूरी तरह तैयार नहीं हो सकी, बेसमेंट के तीसरे तल में अब भी आठ फीट पानी भरा हुआ है। निर्माण कार्य में देरी, पानी निकासी की समस्या और अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर कलेक्टर रुचिका चौहान ने प्रोजेक्ट की फाइल तलब कर जांच के निर्देश दिए हैं। दिसंबर 2020 में शुरू हुई इस पार्किंग की समय-सीमा चार बार बढ़ाई जा चुकी है। अब प्रशासन ने 10 जुलाई तक पार्किंग के प्रथम और द्वितीय तल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती अब भी बेसमेंट में भरे पानी की निकासी बनी हुई है। यहां 300 चार पहिया और 200 दो पहिया वाहन पार्क हो सकते हैं।