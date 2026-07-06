Gwalior news: समय रहते फाइल कर दें ITR, नहीं तो लग सकती है 1-5 हजार की पेनल्टी

इस बार विभाग की ओर से करदाताओं के लिए अलग-अलग तिथियां निश्चित की गई हैं। ऐसे में करदाताओं को समय रहते ही अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर लेना चाहिए। अंतिम समय का इंतजार न करें तो बेहतर होगा क्योंकि ऐसे में लेट होने पर लगने वाली फीस और ब्याज का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। साथ ही, हानियों के समायोजन से भी हाथ धोना पड़ सकता है। - पंकज शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ग्वालियर