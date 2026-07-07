रील का जुनून: लाइक्स की दौड़ में जान और कानून दोनों दांव पर

ग्वालियर. कुछ सेकंड की रील, हजारों लाइक्स और रातों-रात वायरल होने की चाह अब युवाओं को ऐसे खतरनाक मोड़ पर ले आई है, जहां न अपनी जान की चिंता बची है और न कानून का डर। सोशल मीडिया पर लोकप्रिय बनने की इस अंधी दौड़ में लोग चलती गाड़ियों पर स्टंट कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक और ऊंची इमारतों पर वीडियो शूट कर रहे हैं, यहां तक कि हथियारों और फर्जी घटनाओं का सहारा लेने से भी नहीं चूक रहे। ग्वालियर में पिछले कुछ वर्षों में सामने आए कई मामले बताते हैं कि रील बनाने का यह ट्रेंड अब केवल शौक नहीं, बल्कि सामाजिक और कानूनी चुनौती बन चुका है।