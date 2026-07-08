सिविल हॉस्पिटल: रोजाना 115 सैंपल, पर जरूरी टेस्ट बंद… थायराइड और शुगर की जांच के लिए जेब ढीली कर रहे मरीज

ग्वालियर . सिविल अस्पताल हजीरा में पिछले डेढ़ महीने से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं। अस्पताल में कहने को तो 300 से अधिक प्रकार की जांचों की सुविधा उपलब्ध है और यहां रोजाना औसतन 115 से ज्यादा मरीजों के सैंपल भी लिए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हफ्तों से यहां की मुख्य और महंगी जांचें पूरी तरह बंद पड़ी हैं। इसके चलते मरीजों को परेशान होकर दूसरे सरकारी अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं या फिर निजी लैब्स में मोटी रकम खर्च कर जांच करानी पड़ रही है।