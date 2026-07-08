चित्तौड़गढ़: जिस पोते की किलकारियों से गूंजता था घर, उसी के साथ दादा-दादी ने भी छोड़ दी दुनिया, रो पड़ा पूरा गांव

परिजनों ने रुंधे गले से बताया कि बद्रीलाल भील अपनी पत्नी और पोते के साथ अनोपपुरा-सुखानंद मार्ग पर स्थित अपने खेत की झोपड़ी में फसल की रखवाली के लिए सो रहे थे। रात करीब 10 बजे अचानक आसमान से मौत बनकर बिजली कड़की।

धमाका इतना जोरदार था कि पास ही सो रहा बेटा और अन्य परिजन सहम गए। वे बदहवास हालत में दौड़कर बद्रीलाल की झोपड़ी में पहुंचे। लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। झोपड़ी से धुआं उठ रहा था और तीनों के प्राण पखेरू उड़ चुके थे।