Chittorgarh: रजिस्ट्रार दफ्तर में घुसे पौने 5 फीट लंबे कोबरा सांप से दहशत, वन विभाग पर उठे सवाल

इस घटना ने एक बार फिर चित्तौड़गढ़ जिले में वन विभाग की कार्यप्रणाली और उसकी तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। वन्यजीवों को रेस्क्यू करने का जि़म्मा उठाने वाला विभाग पूरी तरह लाचार नजर आ रहा है। करोड़ों के बजट के दावों के बीच जमीनी हकीकत यह है कि विभाग के पास एक सक्रिय रेस्क्यू टीम और संसाधनों तक का अभाव है। यदि पर्यावरण समिति के सदस्य समय पर न पहुंचें तो बड़ी जनहानि से इनकार नहीं किया जा सकता। विभाग की इस कुंभकर्णी नींद को लेकर अब आमजन में भारी आक्रोश है।