Rajasthan Monsoon: राजस्थान में जल्द होगी मानसून की एंट्री, भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

इसके साथ ही लगातार चल रही उत्तर-पश्चिमी हवाओं ने मानसूनी हवाओं के मार्ग में रुकावट पैदा कर दी। इसी वजह से जून के आखिरी दिनों में चित्तौड़गढ़ का अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया था। हालांकि, राहत की बात यह है कि प्री-मानसून एक्टिविटी के तहत जिले में अब तक 192 एमएम (7.55 इंच) बारिश दर्ज की जा चुकी है। यदि साल 2025 की बात करें तो मानसून ने तय समय से करीब 7 दिन पहले ही 15 जून को धमाकेदार एंट्री कर ली थी। पिछले साल कुल 715.2 मिलीमीटर (28.15 इंच) रिकॉर्ड बारिश हुई थी, जो सामान्य से अधिक थी। इसके चलते गंभीरी और घोसुंडा जैसे प्रमुख बांध छलक गए थे।