सांवरिया सेठ दरबार में आस्था का सैलाब, एक महीने में आया 40.81 करोड़ रुपए का चढ़ावा, 110 किलो चांदी भी अर्पित

Chittorgarh Sanwariya Seth Mandir : चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया स्थित प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया जी सेठ के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। 14 जून को खोले गए मंदिर के दानपात्र की गिनती मंगलवार को सातवें चरण में पूरी हुई। सातों चरणों की भंडार गिनती और भेंटकक्ष की राशि को मिलाकर 40 करोड़ रुपए अधिक राशि प्राप्त हुई है।