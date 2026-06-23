Chittorgarh: पकड़ा गया 7 साल से फरार 25 हजार का इनामी तस्कर; पुलिस आई तो पत्नी अपने ही पति को बताने लगी ‘जेठ’

Drug Trafficker Arrest: चित्तौड़गढ़ पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 7 साल से फरार 25 हजार रुपए के इनामी तस्कर रमेश बंजारा को मध्य प्रदेश सीमा से गिरफ्तार किया है। आरोपी फलोदी जिले में दर्ज एक मामले में वांछित था। महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार ने बताया कि नीमच मप्र. निवासी रमेश पढ़ा-लिखा नहीं है लेकिन उसने बेहद शातिर नेटवर्क खड़ा कर रखा था। वह राजस्थान और गुजरात में बाइक पर कंबल बेचने की आड़ में डोडा-चूरा की तस्करी करता था। आरोपी को गिरफ्तारी से बचाने में उसकी पत्नी का भी सहयोग सामने आया है।