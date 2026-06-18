Chittorgarh: बाइक के पहिए में फंसी चुन्नी बनी मौत का कारण,सांवरियाजी दर्शन करने जा रही महिला की मौत

भदेसर थानाधिकारी विनोद मेनारिया ने बताया कि मृतका की पहचान प्रियंका (पुत्री रामेश्वर लाल सेन, निवासी पालेर) के रूप में हुई है। प्रियंका अपने एक परिचित कालूलाल (निवासी अम्बाबेरी) के साथ बाइक पर सवार होकर प्रसिद्ध कृष्ण धाम सांवरियाजी के दर्शन के लिए जा रही थी। इसी दौरान होडा चौराहा से पहले सुखवाड़ा गांव के पास एक होटल के नजदीक अचानक यह हादसा हो गया। महिला के कपड़े पहिए में फंसते ही वह सड़क पर आ गिरी, जिससे उसके सिर पर जानलेवा चोट आई। हादसे को देख मौके पर होटल स्टाफ और राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई।