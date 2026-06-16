Rajasthan Accident: 1 दिन, 4 हादसे और 12 की मौत, राजस्थान के 4 परिवारों छिनीं खुशियां, पसरा सन्नाटा

नहाने के दौरान समीर का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। दादी गुड्डी बाई पोते को बचाने उतरी तो बेटे सलाम ने भी मां के पीछे नदी में छलांग लगा दी। दोनों ने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन वे भी गहराई में डूबने लगे। उन्हें बचाने अरमान और यूनुस भी पानी में उतर गए। पास मौजूद अन्य लोगों ने समीर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उसे बचाने गए दादी, पिता और दो फुफेरे सगे भाइयों की जान चली गई। चार जनों की मौत से शादी वाले घर में मातम पसर गया।