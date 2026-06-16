Bundi News : बूंदी में तेज अंधड़ से ईंटों की दीवार ढही, दादा की मौत, पौत्री गंभीर घायल

जानकारी के अनुसार जलोदा गांव निवासी 57 वर्षीय छोटूलाल मीणा पुत्र किशनलाल मीणा अपनी 15 वर्षीय पौत्री तमन्ना मीणा पुत्री लेखराज के साथ घर के पास बने टीनशेड के नीचे खड़े थे। इसी दौरान तेज अंधड़ के चलते पास की ईंटों से निर्मित दीवार अचानक भरभराकर गिर गई और दोनों उसके नीचे दब गए। तेज धमाके की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। शुरुआत में पशुओं के दबने की आशंका थी, लेकिन मलबे के नीचे कपड़े दिखाई देने पर लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया। ग्रामीणों ने दोनों को बाहर निकालकर उपचार के लिए कोटा भेजा।