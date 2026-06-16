‘कल से ऑफिस मत आना’, MD ने कर दी 68 साल के मार्केटिंग इंचार्ज की छुट्टी, चित्तौड़गढ़ दुग्ध संघ में चल रही थी मनमानी

गौरतलब है कि चित्तौड़गढ़ डेयरी में दूध सप्लाई का ठेका काफी समय पहले समाप्त हो चुका था, इसके बावजूद उसी कांट्रेक्टर कंपनी पर पिछले 9 महीने से मेहरबानी बरसाई जा रही है। नियमों को ताक पर रखकर सेवानिवृत्ति के बाद 68 वर्ष की उम्र में अनुबंध पर रखे गए मार्केटिंग इंचार्ज अरविंद कुमार गर्ग इस पूरे खेल के केंद्र में बताए जा रहे हैं। चर्चा है कि सिटी दूध सप्लाई करने वाली कांट्रेक्टर कंपनी भीलवाड़ा की है और गर्ग भी भीलवाड़ा के ही रहने वाले हैं। तो क्या इसी 'भीलवाड़ा कनेक्शन' के चलते बिना नई निविदा जारी किए चहेती कंपनी को बार-बार एक्सटेंशन देकर उपकृत किया जा रहा है।