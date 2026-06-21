Human Angle Story : पिता का साया उठा, भाई का छूटा साथ, चित्तौड़गढ़ में समाज के बेटों ने भाई बन रचाई दुर्गा की शादी

55 वर्षीय विधवा मां जिनके हाथ में फैक्चर हो गया था, जिससे मनरेगा की मजदूरी भी छूट गई, वह बेटी की शादी को लेकर चिंतित थीं। ऐसे में समाज के युवा खड़े हुए। जब मोहन सिंह रावत भाणपा और भावेश सुरावत आकोला ने परिवार की हालत समाज के जागरूक लोगों को बताई तो समाजजन एक साथ खड़े हो गए। आर्थिक एवं पारिवारिक परिस्थितियों के कारण विवाह में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए युवाओं ने आगे बढ़कर सहयोग का हाथ बढ़ाया और पूरे आयोजन की जिम्मेदारी संभाली।