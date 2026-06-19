चित्तौड़गढ़: CA फाइनल में शगुन को ऑल इंडिया 15वीं और माधव को 48वीं रैंक,18 विद्यार्थी हुए सफल, खिले चेहरे

सीए फाइनल परीक्षा के जारी परिणाम में कपासन की युवती रिशिता पलोड़ ने सफलता प्राप्त की है। उसने दूसरी बार में यह उपलब्धि हासिल की। तेईस वर्षीय रिशिता ने कपासन के निजी कॉलेज से बीकॉम करने के बाद अहमदाबाद में सीए की ऑनलाइन पढ़ाई की और आर्टिकलशीप पूरी की। उसने प्रतिदिन 8 से 10 घंटे अध्ययन कर यह परीक्षा उत्तीर्ण की। रिशिता भविष्य में किसी कंपनी में जॉब करने का विचार रखती है। उसके पिता भैरुलाल पलोड़ की कपासन में जूतों की दुकान है और माता गृहिणी है। रिशिता ने अपनी सफलता का श्रेय अपने दादा सेवानिवृत्त शिक्षक शंकरलाल पलोड़ को दिया है। वह सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रही।