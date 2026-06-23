23 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: 11 साल में 6 बार मानसून रहा मेहरबान, 5 बार झेलनी पड़ी सूखे की मार, प्री-मानसून की धीमी रफ्तार

Weather Update: चित्तौड़गढ़ जिले में भीषण गर्मी और उमस के बीच प्री-मानसून की गतिविधियां फिलहाल धीमी पड़ गई हैं। हालांकि, मौसम विभाग की मानें तो आगामी दिनों में मानसून की एंट्री के साथ ही अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Anand Prakash Yadav

Jun 23, 2026

Rajasthan Monsoon 2026

चित्तौड़गढ़ में प्री मानसून बारिश, पत्रिका फाइल फोटो

Weather Update: चित्तौड़गढ़ जिले में भीषण गर्मी और उमस के बीच प्री-मानसून की गतिविधियां फिलहाल धीमी पड़ गई हैं। हालांकि, मौसम विभाग की मानें तो आगामी दिनों में मानसून की एंट्री के साथ ही अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। आमतौर पर प्रदेश में मानसून के पहुंचने की तिथि 20 जून मानी जाती है, लेकिन इस बार चित्तौड़गढ़ सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में तय समय से देरी से सक्रिय होने की संभावना है। जिले में मानसून की मुख्य अवधि 1 जून से 30 सितम्बर तक होती है, जिससे खेतों में सिंचाई और जलाशयों में पानी की आवक निर्भर करती है।

इन वर्षों में औसत से कम हुई बारिश

चित्तौड़गढ़ जिले में वर्ष 2015, 2017, 2018, 2020 और 2023 में मानसून की बेरुखी रही। इन वर्षों में बारिश का आंकड़ा 750 एमएम से काफी कम रहा, जिसके चलते जिले के अधिकांश बांध, तालाब और जलाशय पूरी तरह सूख गए थे और पेयजल संकट के साथ कृषि क्षेत्र पर भी बुरा असर पड़ा था।

अब तक 136.5 एमएम बारिश

इस साल जिले में 31 मई से ही प्री-मानसून का दौर शुरू हो गया था, जिसके चलते अब तक 136.5 एमएम बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। अब किसानों से लेकर आमजन तक को झमाझम बारिश का इंतजार है ताकि खरीफ की बुवाई तेजी पकड़ सके।

अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री

शहर सहित आस-पास के क्षेत्रों में मंगलवार को सुबह से तेज धूप खिली रही, लेकिन उसम के कारण लोगों को हाल-बेहाल रहा। दोपहर में लोग छांव तलाशते नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार बीते सोमवार को अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री दर्ज किया गया।

राजस्थान में इस बार एक महीने देरी से दक्षिण पश्चिमी मानसून की एंट्री! मुंबई से भी 300 किमी दूर अटका

ये भी पढ़ें
Rajasthan Monsoon 2026

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Jun 2026 11:38 am

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Chittorgarh: 11 साल में 6 बार मानसून रहा मेहरबान, 5 बार झेलनी पड़ी सूखे की मार, प्री-मानसून की धीमी रफ्तार

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Human Angle Story : पिता का साया उठा, भाई का छूटा साथ, चित्तौड़गढ़ में समाज के बेटों ने भाई बन रचाई दुर्गा की शादी

Rajasthan Human Angle Story Father brother left society sons arranged marriage Durga
चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़: CA फाइनल में शगुन को ऑल इंडिया 15वीं और माधव को 48वीं रैंक,18 विद्यार्थी हुए सफल, खिले चेहरे

CA Final Result 2026
चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: बाइक के पहिए में फंसी चुन्नी बनी मौत का कारण,सांवरियाजी दर्शन करने जा रही महिला की मौत

Dupatta Stuck In Bike Wheel
चित्तौड़गढ़

‘कल से ऑफिस मत आना’, MD ने कर दी 68 साल के मार्केटिंग इंचार्ज की छुट्टी, चित्तौड़गढ़ दुग्ध संघ में चल रही थी मनमानी

AI Image
चित्तौड़गढ़

मानसून की एंट्री से पहले ही बारिश ने चित्तौड़गढ़ में तोड़ा 3 साल का रिकॉर्ड, IMD ने बताया-अल नीनो हो सकता है एक्टिव

Rajasthan Pre Monsoon Update
चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.