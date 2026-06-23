Chittorgarh: 11 साल में 6 बार मानसून रहा मेहरबान, 5 बार झेलनी पड़ी सूखे की मार, प्री-मानसून की धीमी रफ्तार

Weather Update: चित्तौड़गढ़ जिले में भीषण गर्मी और उमस के बीच प्री-मानसून की गतिविधियां फिलहाल धीमी पड़ गई हैं। हालांकि, मौसम विभाग की मानें तो आगामी दिनों में मानसून की एंट्री के साथ ही अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। आमतौर पर प्रदेश में मानसून के पहुंचने की तिथि 20 जून मानी जाती है, लेकिन इस बार चित्तौड़गढ़ सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में तय समय से देरी से सक्रिय होने की संभावना है। जिले में मानसून की मुख्य अवधि 1 जून से 30 सितम्बर तक होती है, जिससे खेतों में सिंचाई और जलाशयों में पानी की आवक निर्भर करती है।