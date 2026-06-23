23 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

चित्तौडगढ़: 5 जून को मिला था युवती का सिर कुचला शव, पुलिस की हाईटेक टीमें फेल, अब भी कातिल आजाद

Chittorgarh murder case: ऐतिहासिक दुर्ग की वादियों में एक पखवाड़े पूर्व हुई युवती की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। वारदात को 15 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद भी मुख्य हत्यारा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।

2 min read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

kamlesh sharma

Jun 23, 2026

Chittorgarh murder case (1)

फाइल फोटो- घटना स्थल पर जांच करती पुलिस।

Chittorgarh Murder Case : चित्तौडगढ़। ऐतिहासिक दुर्ग की वादियों में एक पखवाड़े पूर्व हुई युवती की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। वारदात को 15 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद भी मुख्य हत्यारा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। चौंकाने वाली बात यह है कि शहर के विभिन्न चौराहों पर लगे सीसीटीवी फुटेज में मृतका एक युवक के साथ दुपहिया वाहन पर नजर आई थी। सूत्रों की मानें तो पुलिस ने आरोपी को नामजद भी कर लिया, लेकिन इससे पहले कि शिकंजा कसा जाता वह फरार हो गया। जिला पुलिस में कहने को साइबर सेल, विशेष शाखा और जिला विशेष टीम जैसी हाईटेक टीमें सक्रिय हैं मगर इस मामले में पुलिस का खुफिया और जमीनी तंत्र पूरी तरह फेल साबित हो रहा है।

क्या है पूरा मामला

उल्लेखनीय है कि बीती 5 जून की सुबह किले के प्रथम प्रवेश द्वार पाडन पोल के समीप झरने के रास्ते झाड़ियों में एक युवती का निर्वस्त्र और पत्थरों से कुचला हुआ शव मिला था। सूचना पर जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्रसिंह यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकुल शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक ब्रजेशसिंह और कोतवाली थानाधिकारी तुलसीराम प्रजापति जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे थे। पुलिस ने एफएसएल और एमओबी टीम को बुलाकर मौका मुआयना किया और आवश्यक साक्ष्य जुटाए थे। मृतका की पहचान शहर के ही एक मोहल्ले की निवासी के रूप में हुई थी। जांच के दौरान मृतका का दुपहिया वाहन राजकीय चिकित्सालय की पार्किंग में लावारिस हालत में खड़ा मिला था।

अनसुलझे सवाल, जांच के दायरे में कई पहलू

इस सनसनीखेज वारदात ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। आखिर युवती की इतनी बेरहमी से हत्या करने के पीछे मुख्य कारण क्या था। क्या यह वारदात केवल रंजिश का नतीजा थी या इसके पीछे लूटपाट का कोई एंगल भी जुड़ा है।

क्या हत्यारा अकेला था या इस खौफनाक वारदात को एक से अधिक आरोपियों ने मिलकर अंजाम दिया। जब तक पुलिस फरार आरोपी को दबोच नहीं लेती तब तक इस ब्लाइंड मर्डर के पीछे की असल साजिश आरोपियों की संख्या और हत्या की मुख्य वजहों का पूर्णतया खुलासा होना मुमकिन नहीं है। बहरहाल हत्यारे का खुलेआम घूमना पुलिसिया दावों पर बड़ा सवालिया निशान है।

जयपुर : कर्ज उतारने के लिए भतीजे ने ही कर दी ताई की हत्या, पहले मिट्टी में दफनाया फिर कुएं में फेंका

ये भी पढ़ें
jaipur woman murder case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Jun 2026 02:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / चित्तौडगढ़: 5 जून को मिला था युवती का सिर कुचला शव, पुलिस की हाईटेक टीमें फेल, अब भी कातिल आजाद

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Chittorgarh: पकड़ा गया 7 साल से फरार 25 हजार का इनामी तस्कर; पुलिस आई तो पत्नी अपने ही पति को बताने लगी ‘जेठ’

Wanted Criminal Arrested
चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: 11 साल में 6 बार मानसून रहा मेहरबान, 5 बार झेलनी पड़ी सूखे की मार, प्री-मानसून की धीमी रफ्तार

Rajasthan Monsoon 2026
चित्तौड़गढ़

Human Angle Story : पिता का साया उठा, भाई का छूटा साथ, चित्तौड़गढ़ में समाज के बेटों ने भाई बन रचाई दुर्गा की शादी

Rajasthan Human Angle Story Father brother left society sons arranged marriage Durga
चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़: CA फाइनल में शगुन को ऑल इंडिया 15वीं और माधव को 48वीं रैंक,18 विद्यार्थी हुए सफल, खिले चेहरे

CA Final Result 2026
चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: बाइक के पहिए में फंसी चुन्नी बनी मौत का कारण,सांवरियाजी दर्शन करने जा रही महिला की मौत

Dupatta Stuck In Bike Wheel
चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.