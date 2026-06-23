चित्तौडगढ़: 5 जून को मिला था युवती का सिर कुचला शव, पुलिस की हाईटेक टीमें फेल, अब भी कातिल आजाद

Chittorgarh Murder Case : चित्तौडगढ़। ऐतिहासिक दुर्ग की वादियों में एक पखवाड़े पूर्व हुई युवती की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। वारदात को 15 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद भी मुख्य हत्यारा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। चौंकाने वाली बात यह है कि शहर के विभिन्न चौराहों पर लगे सीसीटीवी फुटेज में मृतका एक युवक के साथ दुपहिया वाहन पर नजर आई थी। सूत्रों की मानें तो पुलिस ने आरोपी को नामजद भी कर लिया, लेकिन इससे पहले कि शिकंजा कसा जाता वह फरार हो गया। जिला पुलिस में कहने को साइबर सेल, विशेष शाखा और जिला विशेष टीम जैसी हाईटेक टीमें सक्रिय हैं मगर इस मामले में पुलिस का खुफिया और जमीनी तंत्र पूरी तरह फेल साबित हो रहा है।