जयपुर : कर्ज उतारने के लिए भतीजे ने ही कर दी ताई की हत्या, पहले मिट्टी में दफनाया फिर कुएं में फेंका

जयपुर। शिवदासपुरा थाना क्षेत्र की बल्लुपरा निवासी महिला बीना देवी बैरवा (53) हत्या का पुलिस ने सोमवार को खुलासा करते हुए उसके ही देवर के पुत्र व उसके साले को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि महिला की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उसके ही सगे देवर के पुत्र सूरज बैरवा (24 ) ने चांदी के कड़े व अन्य जेवरात हड़प कर कर्ज चुकाने के लिए की थी। आरोपी ने पहले ताई की हत्या कर शव को सुनसान स्थान पर गड्ढा खोदकर दफना दिया, लेकिन पकड़े जाने के डर से अगले दिन अपने साले की मदद से शव को बाहर निकाल कर पत्थर से बांध कर 60 फीट गहरे कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने मामले में मृतका के भतीजे व उसके साले विनोद बैरवा (24) निवासी गड़ियों की ढाणी कानोता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए चांदी के कड़े भी बरामद कर लिए।