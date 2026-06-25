Chittorgarh: चाय-नाश्ते की आड़ में ढाबे पर काला कारोबार, हाईवे पर मिला अवैध ईंधन का अंडरग्राउंड नेटवर्क

Fuel Smuggling Racket: चित्तौड़गढ़-कोटा नेशनल हाईवे पर चाय-नाश्ते के बोर्ड के पीछे छिपे काले कारोबार का बुधवार देर शाम पर्दाफाश हो गया। पारसोली थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे संचालित एक ढाबे पर पुलिस और जिला रसद विभाग की संयुक्त टीम ने अचानक सर्जिकल स्ट्राइक की। भारी पुलिस जाप्ते के साथ हुई इस बड़ी कार्रवाई से हाईवे पट्टी पर अवैध तेल और केमिकल का सिंडिकेट चलाने वाले माफियाओं में हड़कंप मच गया। प्राथमिक जांच में मौके से भारी मात्रा में संदिग्ध केमिकल और अवैध पेट्रोलियम पदार्थ बरामद होने की आशंका है। देर रात तक दोनों विभागों की टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी रही।